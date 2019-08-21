Moses'in yerine kim oynayacak?
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay forma giyemeyecek Moses'ın yerine iki aday var; Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Türüç.
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