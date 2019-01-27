Moses Fenerbahçe'ye gelmekten mutlu
Fenerbahçe'nin son transferi Nijeryalı yıldız Victor Moses, sarı lacivertli ekibe gelmiş olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.
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