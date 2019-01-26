Moses Fenerbahçe formasını giydi
Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Nijeryalı futbolcusu Victor Moses'ı 1,5 yıllığına kiraladığını açıkladı.
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