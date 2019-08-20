Monaco Falcao'nun yerini dolduruyor
France Football: Slimani Monaco için sağlık kontrolünden geçti. A Spor Dış Haberler Editörü Ali Baransel, canlı yayına bağlanarak detayları ve gelişmeleri aktardı.
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