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Mohamed Elneny'den cuma paylaşımı

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Muhammed Elneny'den cuma günü paylaşımı! Mısırlı oyuncu, Bakara Suresi 3-10. ayetlerini okudu. İşte Elneny'nin okuduğu ayetler ve Türkçe meali...

3 - (Onlar) gayba iman ederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiklerimizden hayra harcarlar;

4 - Sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler ve âhirete de onlar kesin olarak inanırlar.

5 - Rableri tarafından gösterilen doğru yol üzerinde olanlar ancak onlardır ve kurtuluşa erenler de yalnızca onlardır.
İnkâr edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, asla iman etmezler.

6 - İnkâr edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, asla iman etmezler.

7 - Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir, gözlerinde de kalın bir perde bulunmaktadır ve onlar için büyük bir azap vardır.

8 - İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları halde "Allah'a ve âhiret gününe inandık" derler.

9-Akıllarınca Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya kalkışıyorlar; halbuki onlar farkında olmadan yalnızca kendilerini aldatmış oluyorlar.

10 - Kalplerinde bir bozukluk vardır, Allah da onlardaki bozukluğu arttırmıştır. Yalan söylemeleri yüzünden, kendilerine acı veren bir azap da vardır.

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06 Aralık 2019 , Cuma
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