Mohamed Belhanda İstiklal Marşı okuyor
Galatasaray'ın 10 numarası Younes Belhanda'nın oğlu Mohamed, İstiklal Marşı'nı okuyor.
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