MKE Ankaragücü - Fenerbahçe | İlk 11'ler
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. İşte karşılaşmanın ilk 11'leri...
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