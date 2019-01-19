Millilerimizden maç sonu Haka dansı!
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Millilerimizden maç sonu Haka dansı!

Futbolda 16 yaş altı takımlarının katılımıyla düzenlenen Ege Kupası'nın final maçında Türkiye, İspanya'yı 2-0 mağlup etti ve şampiyon oldu. Şampiyon Milli Takımımız, maç sonu sevincini Haka dansı yaparak kutladı. İşte o görüntüler...

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19 Ocak 2019, Cumartesi
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