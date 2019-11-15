Millilerden galibiyet pozu
Maç sonrası EURO 2020'ye katılmaya hak kazanan Millilerimiz galibiyet pozu verdi. İşte kameraya yansıyan o anlar...
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