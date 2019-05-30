Milliler hazırlık sınavında
A Milli Futbol Takımı,? EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile oynayacağı maçlar öncesi hazırlık maçında sahne alıyor. Milliler, hazırlık maçında Antalya'da Yunanistan'ı konuk edecek.
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