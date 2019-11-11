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Milliler EURO 2020 için mesaiye başlıyor

A Milli Futbol Takımı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak için son viraja giriyor.  Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 14 Kasım Perşembe günü İstanbul'da İzlanda, 17 Kasım Pazar günü de deplasmanda Andorra ile yapacağı H Grubu'ndaki son iki maçın hazırlıklarına İstanbul'da başlayacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, saat 14.00'te Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlı ekip, ilk antrenmanını ise akşam saatlerinde aynı tesislerde gerçekleştirecek.

Türkiye-İzlanda karşılaşması Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Milliler, Andorra ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için 15 Kasım Cuma günü İstanbul'dan İspanya'nın Barselona kentine gidecek ve buradan Andorra'ya geçecek. Andorra ile Türkiye arasındaki mücadele Andorra La Vella'daki Ulusal Stadyum'da 22.45'te oynanacak.

H Grubu'nda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 19 puan toplayan A Milli Takım, averajla Fransa'nın önünde lider durumda bulunuyor. Milliler, İzlanda maçında beraberlik halinde bile, Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek.

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11 Kasım 2019 , Pazartesi
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