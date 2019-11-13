Milliler 5 yıl sonra Türk Telekom Stadı'nda - Son dakika Milli Takım videoları, Milli Takım haberleri - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Milliler 5 yıl sonra Türk Telekom Stadı'nda

Milliler 5 yıl sonra Türk Telekom Stadı'nda

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında yarın sahasında İzlanda ile mücadele edecek. Son iki iç saha maçını Ülker Stadyumu ve Vodafone Park’ta oynayan milliler, 5 yıl sonra Türk Telekom Stadyumu’nda sahaya çıkacak.

Milli Takım, bu stattaki son maçını 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 16 Kasım 2014'te tarihinde Kazakistan ile oynadı. Ay-yıldızlılar bu mücadeleden 3-1 galip ayrılmıştı. Bu müsabaka öncesinde ısınmak için sahaya çıkan Volkan Demirel, kale arkası tribünündeki bazı taraftarlarla yaşadığı olaylardan sonra stadı terk etmişti.

Milliler bin 825 gün sonra Aslantepe'de bir karşılaşamaya çıkacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, milli takımın başında ilk kez bu statta oynayacak.

7 kez oynadı

A Milli Futbol Takımı, Türk Telekom Stadyumu'ndaki ilk kez 10 Ağustos 2011'de Estonya ile özel müsabakada oynadı. Milliler, bu statta geride kalan 7 karşılaşmadan 4 kez galip gelirken, 2 kez de sahadan mağlup ayrıldı. 1 maçta ise kazanan çıkmadı. Söz konusu müsabakalarda ay-yıldızlılar, 11 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
13 Kasım 2019 , Çarşamba
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN