Milliler 5 altın 1 gümüş 2 bronz madalya kazandı
Türkiye Tekvando Milli Takımı, ABD Açık Turnuvasında 5 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.
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