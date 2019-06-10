Milli Takım'da "Güneş"li günler
Milli Takım'da "Güneş" açtı... Türkiye, Şenol Güneş yönetiminde oynadığı 5 maçı da kazanırken gelecek için de umut verdi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Son dakika gelişmesi... Fenerbahçe'ye sürpriz forvet! Resmen istediler... Transfer haberleri...
- A Milli Takım, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti
- Galatasaray'da şov başlıyor!
- Gündeme bomba gibi düşmüştü! Talisca ve Galatasaray...
- Gary Medel'in transfer olacağı takımı açıkladı!
- Beşiktaşlı Vida'ya Fransa'dan dev talip
- Fenerbahçe'ye 37 maçta 25 gol atan çılgın santrfor!
- TFF'den yabancı sınırlaması açıklaması!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.