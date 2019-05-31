Milli Takım'da Cenk Tosun şoku
A Milli Futbol Takımı, pazar günü oynanacak Türkiye - Özbekistan maçı öncesi Antalya'daki hazırlık kampında çalışmalarını sürdürdü. A Spor Muhabiri Yasin Anzerli kamptan gelişmeleri aktardı.
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