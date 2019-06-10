Milli Takım hesapları değiştirdi
Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Milli Takım'ın ?Fransa'yı mağlup etmesiyle grupta hesaplar yeniden yapılmaya başlandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!
- Fenerbahçe'de öncelik Kruse ve Muriç
- Aatif ilk kez konuştu! İşte Ali Koç ile yaşananlar
- Juventus'un Merih Demiral raporu ortaya çıktı!
- Dzeko ve Kolarov resmen açıklandı! Fenerbahçe...
- Galatasaray'da iki yıldızın bileti kesildi!
- Fenerbahçe'de tarihi Merih Demiral pişmanlığı!
- Ozan Tufan'a İtalya'dan talip var! Teklif 20 milyon lira
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.