Milli kayakçı Slovenya'da kahraman oldu!
Milli kayakçı Sıla Kara, Slovenya'da düzenlenen kayak yarışı öncesi bindiği teleferikte düşmek üzere olan Sloven çocuğu kayaklarını uzatarak kurtardı. Milli sporcu bu davranışı sonrası Slovenya'da kahraman ilan edildi.
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