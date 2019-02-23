Milli dövüşçümüzden 25 saniyede nakavt!
MMA'in ONE Championship isimli kick boks turnuvasında Türkiye adına yarışan milli sporcumuz Saygid Guseyn Arslanaliev, Malezyalı rakibi Ev Ting'i 25 saniyede nakavt etti. Dagi lakaplı sporcumuzun bu nakavtı sosyal medyada gündem oldu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Trezeguet'den Galatasaray'a yeşil ışık!
- İşte NBA'in en çok kazanan 10 oyuncusu
- Diagne isyanı! 'Trezeguet’in olmayışı...'
- Galatasaray taraftarından Diagne'ye destek
- Erwin Koeman bombası! Yeni takımı...
- Ogün Temizkanoğlu’ndan Ali Koç’a: ‘Bu iş tribünde oturmakla olmaz!’
- Tolgay Arslan'dan itiraf! "Takım arkadaşlarım bana kızacak ama..."
- Milli yıldızdan lüks hediye!