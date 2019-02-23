Milli dövüşçümüzden 25 saniyede nakavt!
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Milli dövüşçümüzden 25 saniyede nakavt!

Milli dövüşçümüzden 25 saniyede nakavt!

MMA'in ONE Championship isimli kick boks turnuvasında Türkiye adına yarışan milli sporcumuz Saygid Guseyn Arslanaliev, Malezyalı rakibi Ev Ting'i 25 saniyede nakavt etti. Dagi lakaplı sporcumuzun bu nakavtı sosyal medyada gündem oldu.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
23 Şubat 2019 , Cumartesi
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN