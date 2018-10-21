Milan'dan Fatih Terim paylaşımı
İtalya Serie A'da bugün Milan ile Inter karşılaşacak. Milan, sosyal medyadan Fatih Terim'in bir Inter derbisinde yaşadığı sevincin görüntülerini 'İmparator' notuyla paylaştı.
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