Mike Tyson namaz kılarken görüntülendi!
İsveçli boksör Badou Jack, boksun efsane isimlerinden Mike Tyson'la namaz kıldığı görüntüleri, "Kardeşlerimle yan yana dua ediyorum" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Bu görüntüler, büyük etkileşim aldı.
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