Metin Aşık son yolculuğuna uğurlandı
Vefat eden eski ?Fenerbahçe Kulübü Başkanı Metin Aşık, son yolculuğuna uğurlandı.
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