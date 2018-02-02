"Beşiktaş ligde farklı, Şampiyonlar Ligi'nde farklı deniliyor. Beşiktaşlı oyuncular ve teknik kadro reddediyor ama ligde puan ve oyun anlamında kötü bir görüntü var, neye bağlıyorsunuz?" Metin Albayrak: Matematik yalan söylemez. Puan farkı bunu gösteriyorsa demek ki doğrudur.