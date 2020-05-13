Mete Kalkavan: Kısa süre içerisinde bilgi verilecektir
Süper Lig'in 12 Haziran'da başlanacağının açıklanmasından sonra saha içi prosedürlerin nasıl olacağı merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili FIFA Kokartlı hakem Mete Kalkavan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Kalkavan, "Saha içerisinde ne yapılacağına dair bizlere bilgi verilmedi ama kısa süre içerisinde bilgi verilecektir" ifadelerini kullandı.
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