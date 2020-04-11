Mesut Urgancılar: Beşiktaş şampiyon ilan edilsin
Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, 1986-87 sezonunun şampiyonu ilan edilmeleri gerektiğini söyledi. Urgancılar, yaptığı yazılı açıklamada teknik direktör Mesut Bakkal'ın yazdığı kitaptaki teşvik primi iddiaları için TFF'ye başvuruda bulunduklarını belirtti.
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