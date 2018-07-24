Mesut Özil'in tabelası değiştirildi
Zonguldak'ın Devrek ilçe Belediyesi, Almanya Milli Futbol Takımı'nı bıraktığını açıklayan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in 'Mesut Özil Caddesi' tabelasında bulunan Alman milli formalı fotoğrafını kaldırarak yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çektirdiği fotoğrafı koydu.
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