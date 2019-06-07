Mesut Özil'in kına gecesinde 'Ölürüm Türkiyem' çaldı
Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe çiftinin kına gecesi sosyal medyaya damga vurdu. Mesut ve Amine çifti salona 'Ölürüm Türkiyem' şarkısıyla çıktı.
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