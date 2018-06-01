Mesut Özil'den "Come to Beşiktaş" tepkisi – Fotomaç TV
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    Mesut Özil'den "Come to Beşiktaş" tepkisi

    Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in 'Come to Beşiktaş' diyen taraftara verdiği tepki sosyal medyada günün konusu oldu. Türk bir taraftarın “Mesut abi, come to Beşiktaş” diyerek yıldız futbolcunun yanına geldiği ancak Mesut Özil’in “Come to Beşiktaş” cümlesini duyduktan sonra o bölgeden hızlıca uzaklaştığı görülüyor. Mesut Özil’in bu hareketi Beşiktaşlı taraftarları kızdırırken bazı Fenerbahçeli kullanıcılar da yıldız futbolcuya destek verdi.

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    01 Haziran 2018, Cuma
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