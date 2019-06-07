Mesut Özil - Amine Gülşe çifti evlendi
İngiliz futbol takımı Arsenal'de oynayan Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe çifti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın şahitliğinde evlendi.
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