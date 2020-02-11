Mesele "futbol" değil... Mesele başka!
Kendini ülkenin sahibi zanneden zenginler takımının ciddi duygusal yaraları var. İsimlerine faiz ya da enflasyon lobisi diyebileceğimiz bir zamanların muktedirleri öfkeliler çünkü faizden eskisi kadar kazanamıyorlar. Sırf bu gerçek bile öfkelenmelerine yeterken, üzerine bir de bankalar üzerinde eskisi kadar at koşturamıyor, dev kasalara hortumlar koyamıyorlar. Daha da ötesi, ekonomisi çok ama çok güçlü bir Türkiye'nin neler yapabileceğinin farkındalar. Bundan korkuyorlar...
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