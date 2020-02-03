Meryem İyin'den altın madalya
Dubai'de düzenlenen Tekvando Şampiyonası'nda Rus rakibini mağlup ederek şampiyon olan Milli Tekvandocumuz Meryem İyin, Sabah Sporu programına katılarak A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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