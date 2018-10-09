Mert Nobre: Volkan'la Alex'in durumu aynı
15 Yıl önce Türkiye kariyerine Fenerbahçe formasıyla başlayan Mert Nobre A Spor'a özel açıklamalar yaptı. Gençlerbirliği forması giyen tecrübeli golcü, A Spor muhabiri Hakan Gündoğar ile önce döner kesti, ardından keyifli bir futbol söyleşisi gerçekleştirdi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
BENZER VİDEOLAR
FOTOMAÇ GALERİ