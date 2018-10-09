15 Yıl önce Türkiye kariyerine Fenerbahçe formasıyla başlayan Mert Nobre A Spor'a özel açıklamalar yaptı. Gençlerbirliği forması giyen tecrübeli golcü, A Spor muhabiri Hakan Gündoğar ile önce döner kesti, ardından keyifli bir futbol söyleşisi gerçekleştirdi.