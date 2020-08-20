Mert Hakan Yandaş'tan Emre Kılınç açıklaması
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, Topuk Yaylası'nda basın mensuplarının karşısına geçti. Yıldız futbolcu, Galatasaray'a transfer olan eski takım arkadaşı Emre Kılınç ile ilgili "Emre Kılınç benim her zaman görüşeceğim, kardeşim olarak gördüğüm biri. İstediği her şeye inşallah ulaşır, bulunduğu ortamda. İstanbul'da da görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.