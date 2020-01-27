Mert Hakan Yandaş'ın maç sonu açıklamaları
Süper Lig'in 19. haftasının kapanış maçında lider Sivasspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Sivassporlu futbolcu Mert Hakan Yandaş, karşılaşma sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yandaş, "İyi futbol oynayan, sahada yere yatmayan bir takımız. Hakemlerden ricam, sahada futbol oynatmaya çalışırlarsa çok iyi olur." ifadelerini kullandı.
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