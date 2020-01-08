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Mert Hakan Yandaş: Her Türk gencinin hayalidir Milli takımda forma giymek

Süper Lig'de ilk devreyi 17 hafta sonunda 37 puanla lider kapatan Demir Grup Sivasspor'un yıldız futbolcusu Mert Hakan Yandaş, devre arası hazırlık kampında A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Mert Hakan Yandaş'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Kampa geldiğimiz günden beri çok çalışıyoruz, zaten bizim sırrımız çok çalışmamız. Aynı motivasyon, aynı enerjiyle çalışmaya devam ediyoruz. Bütün ülkeye kendimizi gösterdiğimizi düşünüyorum."

"Biz 9 maçtır yenilmiyoruz, bir Galatasaray maçı var, o maçta da 10 kişi kaldık. 9 serilik hafta bizi buraya getirdi, o seri bizi buraya getirdi. Hücum olarak iyi durumdayız, savunmayı beraber yapıyoruz. Herkes birbirinin hatasını kapatmaya çalışıyor."

"Biz kendimizi öne çıkarmak yerine birbirimizin hatasını kapatmaya çalışıyoruz."

"Emre kardeşim gidiyor milli takıma, her Türk gencinin hayalidir Milli takımda forma giymek. Bende çok istiyorum bunun için çok çabalıyorum. Şenol hocam uygun gördüğü takdirde forma giymeye hazırım."

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08 Ocak 2020 , Çarşamba
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