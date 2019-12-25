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Mert Çetin'den eski takımı Gençlerbirliği'ne ziyaret

Sezon başında, altyapısından yetiştiği Gençlerbirliği'nden 3 milyon euro karşılığında Roma'ya transfer olan milli stoper Mert Çetin, eski takımına ziyarette bulundu.

Gençlerbirliği altyapısından yetişen ve sezon başında İtalya'nın Roma ekibine transfer olan Mert Çetin, eski takımına ziyarette bulundu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanı takip eden Mert Çetin'in, eski takım arkadaşları ve tanıdıklarıyla hasret giderdiği belirtidi.

Genç futbolcunun, idman sonrası teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile de sohbet ettiği aktarıldı.

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25 Aralık 2019 , Çarşamba
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