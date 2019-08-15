Mert Çetin Roma'da
Serie A ekiplerinden Roma, adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki stoper Mert Çetin'i transfer etti. İtalyan temsilcisi, genç futbolcunun transferi için Gençlerbirliği'ne 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
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