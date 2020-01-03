Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp: Koç Grubu'yla ilişkimiz etik
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Koç Grubu ile ticari ilişkisinin etik olduğunu ifade etti. Alp, "Koç ile yaptığım çalışmada 30 yılı doldurdum, bu çalışma için de gurur duyuyorum. Sezon başında da bu durumu TFF Başkanı'na ilettim, bana bizim en büyük sponsorumuz Arçelik dedi. Koç Grubu'yla ticari ilişkimiz toplumu neden bu kadar ilgilendiriyor. Koç Grubu'yla ticari ilişkimiz bana göre etik. Bu durumun gündeme gelmesi bana göre çok tuhaf." şeklinde konuştu.
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