Merih Demiral'dan 'Evde kal' mesajı
Juventus'ta koronavirüs testleri negatif çıkan milli oyuncumuz Merih Demiral, ülkemize mesaj yolladı ve herkesin evde kalması gerektiğini ifade etti.
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