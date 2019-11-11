Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu İstanbul'a geldi
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki 9. maçında 14 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Milli Takım kampına katılmak için İstanbul'a gelen futbolcular Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları:
Bizim için çok önemli bir maç. İzlanda maçından puan almak istiyoruz. Galibiyet bizim için daha iyi olur tabii ki. İnşallah iyi bir kamp dönemi geçiririz. Takım arkadaşlarımız ve hocamızla beraber rakibi iyi analiz edip inşallah bu maçı alırız. İzlanda maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız.
Merih Demiral'ın açıklamaları:
İnşallah İzlanda maçından güzel bir sonuç alırız. Her şey yolunda. İnşallah güzel bir sonuç alıp halkımızı mutlu ederiz.
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