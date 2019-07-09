Merih Demiral: Juventus'ta ülkemi mahcup etmeyeceğim
Sassuolo'dan Juventus'a transfer olan Merih Demiral, Torino'ya giderken açıklamalarda bulundu.
İtalya Ligi takımlarından Juventus'un Sassuolo'dan 18 milyon euroya transfer ettiği milli futbolcu Merih Demiral, Türkiye'den ayrıldı ve Torino'ya gitti.
Merih Demiral, İstanbul'dan ayrılırken, TRT Spor'un sorularını yanıtladı. 21 yaşındaki futbolcu, "Juventus'ta ülkemi gururla temsil etmek istiyorum. Biraz heyecanlıyım. Ancak orada bize inanları mahcup etmeyeceğim." dedi.
Juventus'ta yıldız isimlerle oynayacak olmasının hatırlatılmasının üzerine Merih Demiral, "Juventus'ta Cristiano Ronaldo var, çok değerli futbolcular var, onlardan öğreneceğim çok şey olacak. Her çocuğun hayali büyük takımda oynamaktır. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum." açıklamasını yaptı.
Genç futbolcu ayrıca "Avrupa'da futbol oynamak benim çocukluk hayalim. Mental olarak hazırım. Kısa sürede bunu başardığım için çok mutluyum." diye konuştu.
Merih Demiral "Juventus'ta çok büyük oyuncular var. Bir an önce antrenmanlara başlamak ve formayı giymek istiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.
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