Merih Demiral attı Juventus kazandı
Juventus ile Inter, Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya geldi. 1-1'lik eşitlikle sona eren maç doğrudan penaltılara gitti. Seri penaltı atışlarında topun başına geçen Merih, golü atarak Juventus'a galibiyeti getirdi. Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda iki İtalyan devi Juventus ve Inter kozlarını paylaştı. De Ligt'in kendi kalesine attığı golle Inter'in 1-0 öne geçtiği maçta cevabı Cristiano Ronaldo verdi.
Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada doğrudan penaltı atışlarına gidildi. İlk 5 atışta kalesinde devleşen Buffon iki penaltıyı kurtarmasına rağmen eşitliğe engel olamadı. Altıncı vuruşlarda Buffon'un kurtardığı penaltı sonrası topun başına gelen Merih, maça son noktayı koydu.
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