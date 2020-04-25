Menajeri açıkladı: Beşiktaş Elneny'i istiyor
Beşiktaş'ın sezon başında Arsenal'den kiraladığı Mohamed Elneny'nin menajeri Ömer Uzun, siyah-beyazlı takımın Mısırlı futbolcuyu takımda tutmak istediğini söyledi.
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