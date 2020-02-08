Melnjak 2022'ye kadar Çaykur Rizespor'da
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 27 yaşındaki sol bek Dario Melnjak ile sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı. Hırvat oyuncu, bu sezon Karadeniz ekibinde 21 karşılaşmaya çıkarken 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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