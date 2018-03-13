Mehmetçik'ten Cenk Tosun'a selam
Everton’ın Türk golcüsü Cenk Tosun, kendisine Afrin’den selam gönderen Mehmetçik’e, "“Kalbimiz sizinle atıyor. Allah yardımcınız olsun” diye karşılık verdi.
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