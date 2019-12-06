Mehmet Yılmaz: "Sosa çok kaliteli ve disiplinli bir futbolcu"
Mustafa Göksu'nun sunduğu Son Sayfa'nın konukları Serdar Sarıdağ ve Mehmet Yılmaz oldu. Mehmet Yılmaz, Trabzonsporlu futbolcu Jose Sosa'nın performansını değerlendirdi.
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