Mehmet Yılmaz: Ndiaye büyük ihtimalle Trabzonspor'a gelecek
A Spor yorumcusu Mehmet Yılmaz, Son Sayfa programında Trabzonspor'un transfer gündemine dair flaş ifadeler kullandı.
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