Mehmet Yılmaz: "Falcao'nun Galatasaray taraftarına borcu var"
Mustafa Göksu'nun sunduğu Son Sayfa'nın konukları Serdar Sarıdağ ve Mehmet Yılmaz oldu. Mehmet Yılmaz, Falcao'nun Galatasaray taraftarına borcu olduğunu ve ligin ikinci yarısında oynamak zorunda olduğunu söyledi.
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