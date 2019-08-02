Mehmet Yiğit Alp: "Bu gerçeği kimse değiştiremez"
Trabzon'da düzenlenen Trabzonspor'un 52. yılı kutlamalarında konuşan Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp "Trabzonspor'umuz 2010-2011 sezonunun tertemiz şampiyonudur. Bu gerçeği kimse değiştiremez" ifadelerini kullandı.
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