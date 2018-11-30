Mehmet Yiğiner: Erol Bedir'in anlattığı ile yayınlanan bildiri arasında uçurum var
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Kulüpler Birliği'nin hakemler Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya hakkında yaptığı yazılı açıklama ile ilgili "Erol Bedir'in anlattığı ile yayınlanan bildiri arasında uçurum var" dedi.
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