Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Kulüpler Birliği'nin hakemler Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya hakkında yaptığı yazılı açıklama ile ilgili "Erol Bedir'in anlattığı ile yayınlanan bildiri arasında uçurum var" dedi.