Mehmet Topal ile yollar ayrıldı | Video haber
Fenerbahçe, Mehmet Topal ile yolların ayrıldığını açıkladı.
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